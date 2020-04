SEOUL - Aktor Lee Jang Woo dan aktris Jin Ki Joo berpotensi adu akting dalam drama akhir pekan terbaru KBS 2TV, Lovers of Samkwang Villa. Kedua aktor itu diketahui masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Drama Lovers of Samkwang Villa berkisah tentang sekelompok orang dengan latar belakang berbeda menghuni apartemen Samkwang Villa. Dari yang awalnya tak saling kenal, mereka berusaha membuka hati dan menerima satu sama lain.

Drama ini membawa pesan bahwa meski dunia terasa begitu kejam namun cinta yang hangat akan selalu ada antarmanusia. Hubungan seperti inilah akan sangat berharga.

Jin Ki Joo ditawari untuk berperan sebagai Lee Bit Chae Woon, seorang installer di sebuah toko desain interior. Dia dikenal sebagai sosok yang emosional, ambisius, dan gigih.

Baca juga: Ternyata, Jin Ki Joo Pernah Jadi Reporter Sebelum Tekuni Dunia Akting

Meski begitu, Lee selalu berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya karena dia adalah tulang punggung keluarga sejak kecil. Cita-citanya adalah menjadi seorang desainer tekstil yang mumpuni.

Sementara Lee Jang Woo dipercaya untuk menghidupkan lakon seorang arsitek bernama Woo Jae Hee yang sangat teliti. Dia dikenal sebagai pria yang blakblakan, gampang marah, dan mudah kecewa.

Meski demikian, Woo Jae Hee juga terkenal tampan, pintar, dan percaya diri. Kadang kala, sifat-sifat itu membuat dia dicap sebagai pria arogan.

Skenario drama Lovers of Samkwang Villa digarap oleh Yoon Kyung Ah, penulis skrip di balik drama At Eighteen dan All about My Mom. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Hong Seok Goo yang terkenal lewat drama My Only One dan Perfect Wife.

KBS 2TV dijadwalkan menayangkan Lovers of Samkwang Villa pada September 2020, setelah Once Again menyelesaikan masa tayangnya.*

Baca juga: Cerai dari Taqy Malik, Salmafina Sunan: Sekarang, Aku Super Happy