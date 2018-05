SEOUL - Sebelum menjajal dunia akting, artis Jin Ki Joo ternyata pernah berstatus sebagai karyawan di salah satu perusahaan ternama Korea. “Setelah aku berhenti dari perusahaan itu, aku kemudian bekerja keras menjadi seorang reporter,” ungkapnya dalam program TV Section.

Dalam perjalanannya, Jin kemudian menetapkan hati untuk menjadi aktris. Bintang Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo tersebut kemudian rutin mengikuti berbagai casting proyek drama.

Baca juga: Seo Hyun Jin Berpotensi Reuni dengan PD Another Miss Oh dalam Drama Baru JTBC

Namun merintis karier di dunia hiburan bukanlah hal mudah bagi Jin. Pasalnya, sang ayah sangat menentang pilihan aktris 29 tahun tersebut. Bahkan ia mengaku, harus berbohong untuk mengikuti casting.

“Tapi setelah aku mulai berakting, dia orang pertama yang paling menyukainya. Lucunya, sekarang ayah adalah orang yang selalu mencari namaku di Internet setelah bangun pagi. Itu memotivasiku untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, Jin Ki Joo tengah terlibat dalam penggarapan Come and Hug Me, drama perdananya sebagai pemeran utama. Ia mendapatkan peran sebagai Gil Nak Won, setelah Bae Suzy menolaknya.

Serial bergenre melodrama-kriminal tersebut bercerita tentang seorang detektif polisi bernama Chae Do Jin (Jang Ki Yong). Dia menjadikan profesinya sebagai usaha untuk menebus kesalahan sang ayah yang merupakan pembunuh berantai.

Rasa bersalah Chae semakin besar ketika dia tak mampu menghalangi aksi sang ayah membunuh orangtua Gil Nak Won, gadis yang dicintainya. Keduanya kemudian bertemu setelah dewasa dan bersama menyembuhkan luka masa lalu tersebut.

Baca juga: Fake Love dari BTS Jadi MV Terbanyak yang Ditonton Sepanjang 2018

Drama itu memulai debutnya pada 16 Mei 2018, menggantikan Hold Me Tight. Pada empat episode perdananya, Nielsen Korea mencatat, Come and Hug Me meraih rating 3,1 persen dan 3,9 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan performa Hold Me Tight yang debut dengan rating 2,8 persen dan 3,8 persen.

Meski lebih baik dari pendahulunya, namun drama tersebut masih belum bisa berkutik melawan pesaingnya: Suits (8,8 persen) dan Switch: Change The World (5,35 persen).

(SIS)