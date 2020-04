JAKARTA - Belakangan, lagu Aisyah Istri Rasulullah viral karena sering dicover para YouTuber dan musisi Tanah Air. Kali ini, giliran pedangdut Via Vallen yang unjuk kemampuan.

Bahkan videonya yang dipublikasikan di channel YouTube Via Vallen Official sejak 7 April 2020 itu, kini sukses menjadi trending. Saat berita ini ditulis, lagu Aisyah Istri Rasulullah versi Via Vallen sudah ditonton lebih dari 1,6 juta kali.

Sesuai dengan tema lagunya yang bernuansa islami, perempuan 28 tahun itu tampil mengenakan atasan lengan panjang dan hijab.

Video Via Vallen langsung dibanjiri komentar warganet. Banyak yang memuji keindahan suara dan penampilan sang pedangdut saat menyanyikan lagu ciptaan grup band asal Malaysia, Projector Band itu.

"Masya Allah suaranya merdu dan cantik. Jika pakai hijan cantik sekali. Terus berhijab ya," komentar seorang netizen.

"Subhanallah, lagu ini sangat lembut sekali, kena di hati. Bikin merinding iman seseorang. Buat mbak Via Vallen pertahankan hijabnya ya, Insya Allah makin sukses." ujar netizen lainnya.

