SEOUL - Aktor dan idol Im Siwan berpotensi kembali membintangi proyek layar lebar, lewat film Declaration of Emergency. Kabar tersebut dikonfirmasi Plum A&C, agensi sang aktor pada 6 April 2020.

“Im Siwan sudah mendapatkan skenario film tersebut. Namun sejauh ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Belum ada keputusan final yang diambil terkait tawaran itu,” ujar Plum A&C seperti dikutip dari Soompi, Senin (6/4/2020).

Pada 31 Maret 2020, tawaran serupa juga menghampiri aktor Kim Nam Gil. Dalam keterangannya, C-JeS Entertainment mengungkapkan aktor Fiery Priest itu mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut.

Apabila Im Siwan dan Kim Nam Gil menerima tawaran membintangi Declaration of Emergency maka keduanya akan beradu akting dengan Song Kang Ho dan Lee Byung Hyun yang telah lebih dahulu mengamankan posisi mereka dalam proyek tersebut.

Baca juga: Tolak Pirates 2, Kim Nam Gil Digaet Bintangi Declaration of Emergency

Film Declaration of Emergency akan menjadi proyek terbaru sutradara Han Jae Rim yang dikenal lewat karyanya, The King dan The Face Reader. Kisahnya tentang pilot yang harus menghadapi bencana dan dipaksa melakukan pendaratan darurat.

Syuting film ini awalnya dijadwalkan pada Maret 2020. Namun karena pandemi virus Corona maka jadwal syuting diundur hingga waktu yang tak ditentukan.*

Baca juga: Im Siwan Bakal Jadi Atlet Lari dalam Drama Run On

(SIS)