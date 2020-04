SEOUL - Drama romantis tvN, When My Love Blooms akan tayang mulai 25 April 2020. Jelang penayangannya, pemain-pemain utama drama ini punya pesan untuk para penonton.

Lee Bo Young sebagai tokoh utama wanita membeberkan hal menarik dalam When My Love Blooms. Menurutnya, penggunaan dua setting waktu di drama ini menjadi sesuatu yang menarik.

"When My Love Blooms bukan sekadar cerita tentang bertemu kembali dengan cinta pertamamu. Ini adalah sebuah drama tentang masa lalu dan masa sekarang," kata Lee Bo Young, seperti dikutip dari Soompi, Rabu (1/4/2020).

"Aku pikir, akan sangat menyenangkan bagi penonton untuk membandingkan masa lalu dan masa kini, untuk melihat bagaimana berbagai hal berubah dan tetap sama,"lanjut istri Ji Sung tersebut.

Hal yang sama diutarakan Park Jinyoung. "Aku pikir, tidak peduli apakah kau di masa lalu atau saat ini, semua orang punya cinta dan hasrat. Aku menyarankan agar (penonton) mengingat itu ketika nanti menontonnya," tutur pesonel GOT7 itu.

Selain Jinyoung dan Lee Bo Young, When My Love Blooms juga dibintangi oleh Yoo Ji Tae dan Jeon So Nee. Jinyoung adalah masa muda Yoo Ji Tae, sementara Lee Bo Young merupakan versi dewasa Jeon So Nee.

