SEOUL - Pada 31 Maret 2020, aktris Missing You, Jang Mi In Ae mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan setelah menuai kecaman publik Korea Selatan atas unggahannya di Instagram.

Dalam pernyataannya, Jang mengaku, tak habis pikir dengan keputusan Presiden Moon Jae In memberikan bantuan dana bagi masyarakat ekonomi lemah di tengah pandemi virus Corona. Dia mengklaim, kebijakan itu sama sekali tidak akan membantu masyarakat.

"Setelah ini, pajak kita pasti naik dan itu membuatku frustasi. Itulah yang membuatku mengunggah kritikan tersebut. Aku tidak mengerti mengapa kebijakan seperti itu diambil sebelum pemilihan umum. Sudahlah, aku tak peduli," ujarnya seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (1/3/2020).

Aktris 35 tahun itu tak menduga, pernyataan politiknya menjadi hal sensitif yang membuatnya menjadi bahan cibiran. Dalam pernyataan itu, dia juga menjawab pertanyaan warganet seputar donasi yang diberikannya untuk menangani COVID-19.

"Asal kalian tahu, sejauh ini aku berdonasi sebanyak yang aku bisa. Dan itu membuatku merasa bodoh karena harus mengkhawatirkan orang lain. Dengan ini, aku menyatakan tak akan lagi aktif sebagai aktris di Korea," katanya.

Bersamaan dengan pengumuman pengunduran diri Jang Mi In Ae, pemerintahan Moon Jae In mengumumkan, akan memberikan bantuan dana sebesar KRW1 juta per rumah tangga. Bantuan itu akan disalurkan kepada 70 persen masyarakat ekonomi menengah ke bawah.*

