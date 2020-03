SEOUL - Penonton setia Master in the House akan dimanjakan dengan kehadiran wajah tampan Cha Eun Woo. Member ASTRO tersebut telah dikonfirmasi akan menjadi bintang tamu di Master in the House.

Menurut laporan SPOTV, Selasa (31/3/2020), Cha Eun Woo akan menjadi salah satu 'murid' di Master in the House selama satu hari. Proses syuting pun telah dilakukan pada Senin, 30 Maret 2020 dan episode ini akan tayang pada pertengahan April.

Kabar ini langsung dikonfirmasi pihak Cha Eun Woo. Juru bicara membenarkan jika bintang My ID is Gangnam Beauty tersebut akan menjadi bintang tamu di Master in the House.

Baca Juga:

- Setelah Ong Seong Wu, Cha Eun Woo Juga Akan 'Magang' di All the Butlers

- Eddies Adelia Kembali Dinikahi Mantan Suami dengan Mahar Fantastis

"Memang benar Cha Eun Woo ikut dalam syuting Master in The House kemarin sebagai murid untuk satu hari," ungkap juru bicara, seperti dikutip dari Soompi.

Tidak ada informasi tentang siapa master untuk episode yang memunculkan Cha Eun Woo tersebut. Namun, dalam episode itu, Cha Eun Woo bersama dengan Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Shin Sung Rok dan Kim Dong Hyun berkesempatan untuk menjajal kemampuan mereka sebagai pembaca berita.

Hal ini sesuai dengan kemunculan Lee Seung Gi di acara berita SBS, 8 O’Clock News pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, mantan kekasih Yoona SNSD ini membacakan berita tentang atlet Lotte Giants, Kim Sang Ho.

(LID)