SEOUL - Cha Eun Woo akan menjadi ‘pelayan magang’ selanjutnya yang akan bergabung dengan member All the Butlers. Personel ASTRO itu diketahui sudah menyelesaikan syuting pada 30 Maret silam.

Staf produksi All the Butlers mengungkapkan, Cha Eun Woo syuting bersama Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, Shin Sung Rok, dan member barunya, Kim Dong Hyun. Episode bersama aktor My ID is Gangnam Style itu bertema ‘para pembawa berita’.

Lewat episode kali ini, Cha Eun Woo bersama para member All the Butlers akan menjajali pengalaman baru sebagai pembawa berita. Kemarin (30/3/2020), Lee Seung Gi bahkan mengejutkan penonton dengan menjadi pembawa berita O’clock News di SBS.

Sebelum Cha Eun Woo, SBS lebih dahulu menggaet Ong Seong Wu menjadi pelayan magang di All the Butlers. Kala itu, mantan personel Wanna One itu menjajali tarian dan alat musik tradisional Korea Selatan.*

(SIS)