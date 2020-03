LOS ANGELES - Kabar duka datang dari ikon musik Country era ‘90-an, Joe Diffie. Ia meninggal dunia karena komplikasi yang disebabkan virus Corona di usia 61 tahun .

“Legenda musik country pemenang Grammy Joe Diffie, meninggal dunia pada 29 Maret 2020 karena komplikasi virus Corona (COVID-19). Keluarga meminta agar semua pihak menghargai privasi mereka saat ini,” ujar juru bicara sang musisi seperti dikutip dari Variety, Senin (30/3/2020).

Sebelum meninggal dunia, Joe Diffie sempat mengumumkan kepada publik bahwa dirinya terinfeksi virus Corona, pada 27 Maret 2020. Ia meminta publik untuk menghadapi wabah COVID-19 tersebut dengan hati-hati.

"Aku sedang berada dalam perawatan medis profesional. Aku dan keluargaku meminta privasi untuk saat ini. Kami ingin mengingatkan publik dan seluruh penggemarku untuk waspada dan berhati-hati selama masa pandemi,” ungkapnya kala itu.

Sepanjang kariernya, Joe Diffie pernah menempatkan 35 lagunya di chart Hot Country Songs Billboard, di mana lima di antaranya pernah menjadi nomor satu. Beberapa lagu seperti Home, If the Devil Danced (In Empty Pockets), Third Rock from the Sun, Pickup Man, dan Bigger Than the Beatles adalah beberapa lagu yang melambungkan namanya.*

