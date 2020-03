JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turut merayakan Hari Film Nasional. Lewat siaran secara online, Nadiem Makarim turut memberikan semangat kapada para pelaku industri film yang terdampak virus corona (Covid-19).

Di kondisi sulit seperti sekarang, sineas menurut Nadiem Makarim harus bisa berpikir out of the box. Kreatif menjadi kunci untuk bisa tetap menghasilkan karya.

"Saya berharap kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak membuat para pembuat film, pelaku industri film, serta pegiat komunitas film tanah air berkecil hati. Kita semua berharap kondisi ini tidak membuat kita patah semangat. Justru, sekarang saatnya kita ditantang berpikir kreatif, menggunakan inovasi teknologi untuk terus berkarya dan menebarkan manfaat kepada masyarakat," jelas Nadiem Makarim.

Berpikir kreatif dengan mengikuti protokol kesehatan adalah hal yang harus diperhatikan para sineas. Nadiem pun turut berterima kasih bagi rumah produksi film yang telah menghentikan proses syuting. Berkarya dengan tidak melupakan faktor keamanan harus dipegang teguh oleh para sineas.

""Saya tahu ini tidak mudah bagi industri film. Bagi mereka yang masih bekerja, mohon memperhatikan betul-betul prosedur keselamatan dengan ketat. Selalu waspada, utamakan keselamatan dan kesehatan," sambung Nadiem Makariem.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Dengan harapan direktorat ini bertugas meningkatkan kapasitas produksi, memperluas akses, dan meningkatkan apresiasi masyarakat. "Mohon kerja sama dari semua pihak untuk memastikan bahwa skema dukungan ini bisa efektif menjangkau mereka yang paling memerlukan," kata Nadiem.

Nadiem pun turut mengapreasi beberapa prestasi perfilman Indonesia, baik yang telah menghasilkan jumlah penonton hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah perfilman internasional. "Kita bangga atas semua prestasi ini dan Kemendikbud bertekad untuk terus meningkatkan semua capaian ini," tutup Nadiem.