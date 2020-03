JAKARTA - Nama Yudis Dwiko memang masih asing di telinga pencinta musik Tanah Air. Namun siapa sangka karya begitu erat sebab Yudis Dwiko adalah pencipta lagu ternama. Lagu seperti Tak Ada Logika dari Agnez Mo, adalah sekian kecil karya Yudis yang hits hingga kini.

Lama berada di balik layar, Yudis Dwiko akhirnya turun gunung dan hadir di depan kamera. Ia hadir dengan single bertajuk Hingga. Yudis mengaku punya alasan sederhana untuk tampil di depan layar.

"Alasannya simpel sih, saya belum pernah punya album solo. Hampir semua pekerjaan di musik pernah dilakukan, mulai jadi composer, produser, bikin jingle/scoring iklan, bikin musik OST (“Oh Baby” feat Cinta Laura, 2008), ngeband, session player. Itu satu," cerita Yudis.

Iwa K juga menjadi salah satu penyanyi langganan yang menggunakan karya Yudis. Yakni, Ku Ingin Kembali (1993), Topeng (1994), Kram Otak (1996), Mesin Imajinasi (1998), Vini, Vidi Vunky (2001).

Lama di dapur rekaman, Yudis telah menghadirkan lagu dari berbagai genre mulai dari pop hingga hiphop R&B. Berkat kemahirannya mengolah lagu, Yudis pun berhasil mendapatkan Anugerah Musik Indonesia sebagai Best R&B Production for Solo, Duo, or Group.

"Aku pengin menyapa langsung pendengar musik Indonesia yang sudah lama denger musik dan lagu saya, dan itu paling efektif dengan lirik dan lagu. Maka menyanyilah."

"Ketiga berhubungan dengan point nomor 2, saya juga punya niatan berkarya semacam give it back, menuangkan curhatan pengalaman hidup yang insya Allah niatnya mengajak pada kebaikan. Berbagi rasa sabar dan bersyukur," imbuh Yudis.

Hingga sendiri merupakan single ketiga Yudis Dwiko tampil sebagai penyanyi. Lagu ini bercerita tentang tentang sebuah titik pertemuan antara kerinduan, kenelangsaan, pengorbanan dan sekaligus harapan yang kerap muncul sebagai energi yang sangat besar ketika seseorang terobsesi dengan komitmen yang sangat kokoh dalam menjaga sebuah hubungan.