SEOUL - Drama baru KBS, Once Again akhirnya tayang pada 28 Maret 2020. Di penayangan perdananya itu, serial yang mempertemukan Lee Min Jung dan Lee Sang Yeob tersebut langsung membukukan rating dua digit.

Mengutip Soompi, Minggu (29/3/2020), data Nielsen Korea menunjukkan episode pertama Once Again yang dibagi menjadi 2 bagian masing-masing memperoleh rating 19,4 dan 23,1 persen secara nasional.

Rating tersebut lebih tinggi dari rating drama yang slot tayangnya digantikan Once Again, Beautiful Love Wonderful Life. Di episode perdananya, Beautiful Love Wonderful Life 'hanya' mampu mendapat rating 17,1 dan 19,6 persen.

Once Again merupakan drama keluarga yang menceritakan kehidupan empat bersaudara. Joon Sun, Ga Hee, Na Hee, dan Da Hee memiliki hidup masing-masing yang tak mudah.

Na Hee yang menikah dengan Yoon Kyu Jin, harus berjuang mempertahankan rumah tangganya sembari membangun karier sebagai seorang dokter. Na Hee dan Kyu Jin adalah dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama.

Joon Sun serta Ga Hee sama-sama telah bercerai dari pasangan masing-masing dan kini tinggal dengan orangtua mereka. Sementara si bontot, Da Hee sedang berjuang menjalani masa magangnya di sebuah perusahaan.

Selain Lee Min Jung dan Lee Sang Yeob, Once Again juga dibintangi Oh Yoon Ah, Oh Dae Hwan, Lee Cho Hee serta Ki Dohun. Drama arahan Lee Jae-Sang, PD drama My Father is Strange ini tayang setiap Sabtu dan Minggu.

