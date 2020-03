JAKARTA - Yayasan amal yang didirikan oleh mendiang George Morrison, The Material World Foundation menyumbangkan dana sebesar USD500 ribu untuk bantuan memerangi virus Corona.

Hal tersebut diungkapkan oleh istri Tom Hanks, Rita Wilson dalam unggahan di Instagram pribadinya, Jumat (27/3/2020).

"@thematerialworldfoundation_ dibuat oleh @georgeharrisonofficial pada tahun 1973, hari ini menyumbangkan $ 500.000 kepada yayasan bantuan MusiCares COVID-19, Save the Children, dan yayasan Medecins Sans Frontieres yang menyediakan banyak bantuan dan perawatan yang dibutuhkan selama COVID-19 ini," tulis Rita Wilson dalam keterangan di unggahannya.

Selain itu, yayasan amal tersebut juga melakukan penggalangan dana dan memberi tantangan masyarakat untuk menyanyikan lagu The Beatles yang berjudul The Inner Light. Setiap satu orang yang mengirimkan lagu tersebut melalui sosial media berarti menyumbang USD1.

"Tantangan The inner Light meminta orang-orang di seluruh dunia untuk membagikan lagu The Beatles, The Inner Light, dan mempostingnya dengan tagar # innerlight2020 untuk meningkatkan lebih banyak lagi dana," lanjut istri Tom Hanks ini.

"Untuk setiap orang yang berbagi momen 'The Inner Light', mereka sendiri di media sosial, Yayasan Material Dunia akan memberikan $ 1 (hingga $ 100.000) untuk membantu mereka yang bertarung atau terkena virus Corona," sambung Rita Wilson.

Seperti diketahui, Rita Wilson dan sang suami, Tom Hanks menjadi pasangan selebritis yang terjangkit virus corona. Pasangan suami istri itu positif menderita Covid-19 saat berada di Australia.

(edh)