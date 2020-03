JAKARTA - Melly Goeslaw menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi hasil dari apotek hidup untuk mencegah virus Corona. Pelantun lagu I Just Wanna Say I Love You itu pun percaya jika apotek hidup lebih sehat dibandingkan dengan vitamin dalam kemasan.

"Teman-teman, saran sajja ini mah, Indonesia ini sangat amat kaya apotik hidup. Jadi enggak usah panik cari nutrisi atau vitamin ini itu, kita lihat saja kandungan di dalamnya apa. Naaah kandungan di dalamnya itu pasti fix confirm ada di dalam sayuran dan buah-buahan," tulis Melly Goeslaw dalam Instagramnya pada 26 Maret kemarin.

Selain itu, Melly juga percaya jika Tuhan sudah merancang tubuh manusia untuk bisa memulihkan kondisinya. Kesembuhan tubuh pun dapat didukung dengan tanaman obat yang ada di Tanah Air.

"Allah sudah rancang tubuh kita sebaik-baiknya untuk bisa menyembuhkan sendiri dan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk obat kita dan tumbuh-tumbuhan itu semuanya ada di Indonesia," lanjutnya.

Istri dari Anto Hoed itu pun lebih menyarankan tanaman obat dibandingkan vitamin. Pasalnya vitamin dalam kemasan sudah melalui proses kimia.

"Vitamin atau nutrisi yang dijual di pasar sudah mengalami proses kimia di pabrik, pastinya tidak akan sebaik kunyit, daun kelor, jahe dan lain-lain," terangnya.

"Yuk kita manfaatkan apa yang sudah Allah siapkan untuk manusia, lebih bagus dan lebih murah pula . Hanya masukan aja ini mah, kalau lebih seneng produk pabrik, silakan aja 🙏🏻🌹," tutuo Melly Goeslaw.

(edh)