JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti aktor Vino G Bastian yang berulang tahun ke-38 tepat pada Selasa (24/3/2020). Di tengah wabah corona, bintang Wiro Sableng itu merayakannya secara sederhana bersama keluarga kecilnya di rumah.

Momen tersebut ditunjukkan Vino lewat unggahan foto di akun Instagramnya. Ia memeluk sang istri, Marsha Timothy, dan putri semata wayang mereka, Jizzy Pearl Bastian.

Dekorasi ulang tahunnya pun sederhana. Tampak nasi kuning tumpeng dan kue ulang tahun lucu berbentuk anjing untuk menyemarakkan hari spesialnya.

"#DiRumahDulu karena bahagia itu kita yang ciptain, se-simple itu, syukuri aja. Thank you my girls, #Alhamdulillah," tulisnya.

Dari unggahan tersebut, Vino langsung dibanjiri ucapan dan doa dari warganet. Termasuk para rekan selebritinya.

"Happy birthday, bro," komentar Andhika Pratama.

"Happy birthday, Vin. All the best," komentar Acha Septriasa.

"Barakallahufikum ya kak. Wish you all the best dan sehat terus, panjang umur dan sehat terus. Panjang umur dan salam buat dedek sama istrinya," doa seorang warganet.

