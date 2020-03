JAKARTA – Bertrand Antolin mengucapkan selamat Hari Isra Mikraj kepada umat muslim. Ucapan tersebut diunggah oleh Bertrand melalui postingan di Instagram pribadinya pada 22 Maret 2020.

“Selamat Hari Isra Mikraj to all my moslem families and friends,” tulis Bertrand Antolin dalam unggahannya.

Dalam sebuah foto, Bertrand tampak berpose dengan dengan beberapa orang santri. Foto tersebut diabadikan Bertrand pada tahun lalu di Solo, Jawa Tengah.

Melengkapi unggahnnya, Bertrand Antolin menuliskan sebuah keterangan yang cukup panjang untuk foto tersebut. Selain mengucapkan selamat Hari Raya Isra Mikraj, Bertrand juga memberikan dukungan pada sahabat muslim yang memperingati hari istimewa ini di tengah wabah Corona.

“Meskipun peringatan Isra Mikraj tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi virus Covid-19, tapi saya yakin tidak akan mengurangi makna dari peringatan Hari Isra Mikraj ini,” lanjutnya.

Aktor 39 tahun ini pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Bertrand juga mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah untuk menghindari penyebaran virus Corona.

“Stay safe and healthy, tetap tinggal di rumah saja, kalaupun mendesak harus pergi, tetap jaga jarak dan sebisa mungkin hindari tempat-tempat keramaian karena virus Covid-19 ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele,” lanjutnya.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Beberapa di antara mereka berharap jika Bertrand yang bukan seorang muslim cepat mendapatkan hidayah. “Semoga mas Bertrand segera dapat hidayah Allah jadi mualaf yang lurus,” ujar seorang warganet. Baca Juga: Positif Virus Corona, Andrea Dian Bagikan Kondisi Terkini di Ruang Isolasi Pemeran Wiro Sableng, Abi Cancer Meninggal Dunia “Semoga Allah bukakan pintu hatimu diberikan hidayah dan segera memeluk Islam,” sahut netizen yang lain. Sementara itu, netizen lainnya menilai jika Bertrand merupakan salah satu artis yang patut dijadikan panutan. “Artis ini jadi panutan banget, toleransinya patut kita contoh,” kata netizen lainnya menilai sosok Bertrand Antolin.