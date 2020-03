JAKARTA - Pasangan Cynthia Ramlan dan Erland Tjokro dikarunia anak kedua. Kabar bahagia ini disampaikan Cynthia Ramlan lewat akun Instagram miliknya.

Anak kedua Cynthia Ramlan lahir pada 20 Maret 2020 berjenis kelamin laki-laki bernama Kaiser Arsyanendra Tjokro.

"Assalamualaikum om dan tante. Perkenalkan nama aku “Kaiser Arsyanendra Tjokro ( Kai)” Alhamdulillah aku sudah terlahir ke dunia pada tanggal 20 Maret 2020 berkat doa dari om dan tante semua. Terimakasih untuk semua ucapan dan doanya," jelas Cynthia Ramlan.

Sang kakak, Olla Ramlan pun turut bahagia atas kelahiran Kaiser Arsyanendra Tjokro. Dalam akun Instagram miliknya, Olla turut mendoakan anak kedua Cynthia Ramlan.

"Semoga menjadi anak sehat dan membanggakan. Love you already my lil baby," jelas Olla.

Sekadar diketahui, Cynthia Ramlan dan Erland Tjokro menikah pada 16 Mei 2015. Dari pernikahan ini, Cynthia dan Erland dikaruniai anak bernama Keanu Shankara Tjokro dan Kaiser Arsyanendra Tjokro.

