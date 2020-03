JAKARTA – Ana De Armas dikabarkan menjadi kekasih baru Ben Affleck. Kabar tersebut mencuat ketika keduanya menghabiskan liburan ke Kosta Rika bersama di Kostarika belum lama ini.

Dikutip dari Dailymail, Ana De Armas terlihat mengenakan sepasang bikini hitam di momen liburan tersebut. Sementara itu, Ben Affleck yang tampak memakai kaus putih dengan celana pendek hitam berjalan di belakang Ana De Armas.

Ana De Armas dan Ben Affleck diketahui bertemu dalam proyek film terbaru mereka berjudul Deep Water. Berikut, fakta mengenai Ana De Armas yang dikabarkan menjadi pacar baru Ben Affleck:

1. Berprofesi sebagai Aktris

Ana De Armas bukan nama asing dalam Industri Hollywood. Pemilik nama lengkap Ana Celia de Armas Caso ini merupakan seorang aktris yang sudah membintangi deretan film ternama.

Setidaknya, Ana De Armas sudah membintangi 27 judul film. Beberapa di antaranya adalah Knives Out, Blade Runner 2049 dan No Time No Die.

2. Berusia 31 Tahun Ana De Armas memiliki usia yang terpaut cukup jauh dengan Ben Affleck yaitu 16 tahun. Wanita tersebut saat ini berusia 31 tahun, sedangkan Affleck 47 tahun. Pemain film Knives Out itu pada 30 April 1988. Tampaknya, jarak usia yang cukup jauh tak menjadi penghalang bagi Ana De Armas dan Ben Affleck untuk menjalin hubungan. 3. Berasal dari Kuba Ana De Armas merupakan seorang aktris asal Kuba. Dia dilahirkan di Santa Cruz del Norte, Kuba dan besar di Havana. Pada usia 12 tahun, Ana De Armas memutuskan untuk menjadi seorang aktris. Dia pun melanjutkan sekolahnya di National Theater School of Cuba. 4. Pernah Menikah Sebelum dikabarkan menjalin hubungan dengan Ben Affleck, Ana De Armas pernah menikah. Pemain film Deep Water itu dipersunting oleh aktor asal Spanyol Marc Clotet pada 2011 lalu. Saat itu, usia Ana De Armas menginjak 23 tahun. Sayangnya, rumah tangga Ana De Armas dan aktor Spanyol tersebut harus kandas di usia pernikahan yang baru memasuki 2 tahun.