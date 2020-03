JAKARTA - Aktor Detri Warmanto mengungkap riwayat perjalanannya sebelum dinyatakan positif terkena virus corona. Hal ini terungkap melalui unggahan Insta Story-nya pada 20 Maret 2020.

Usai mengaku positif COVID-19, ia mendapat banyak dukungan dari rekan-rekannya. Salah satunya pesinetron Riza Shahab yang sekaligus menanyakan riwayat perjalanan menantu Menteri Tjahjo Kumolo tersebut hingga bisa terserang virus tersebut.

"Mas bro, get well soon. Lo ada riwayat pergi-pergi ke luar negeri atau kemana gitu sebelumnya?," tanya Riza melalui direct message (DM) Instagram.

"Terima kasih brother. Ya mungkin ada di bulan Februari gue ke (Arab) Saudi, terus habis itu sempat ke Bali," jawab Detri.

Sebelumnya Detri Warmanto diketahui menjalani tes COVID-19 bersama keluarganya di RSPAD Gatot Soebroto pada 15 Maret 2020. Sebagai menantu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, ia diwajibkan mengikuti tes tersebut. Dari hasil tes, Detri bersama sang ibunda, sopir dan asisten pribadi dinyatakan positif corona. Sementara sang istri, Karunia Putripari Cendana, kedua anaknya, serta sang mertua dinyatakan negatif.