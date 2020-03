LOS ANGELES – Minion: The Rise of Gru menjadi film selanjutnya yang ditunda penayangan yang seharusnya dijadwalkan pada 3 Juli 2020. Universal and Illumination menyatakan, belum ada jadwal baru kapan sekuel minion ini dipasarkan kembali.

Mengutip Variety, Jumat (20/3/2020) Studio Illumination Mac Guff di Perancis telah ditutup sementara waktu karena krisis kesehatan global imbas virus corona (Covid-19). "Ini berarti kami tidak bisa menyelesaikan (film) Minion: The Rise of Gru sesuai jadwal pada akhir Juni hingga awal Juli," jelas Chris Meledandri, pendiri dan CEO Illumination.

Penutupan studio itu berdasarkan pertimbangan perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan. "Kami berharap bisa menemukan jadwal baru untuk kembalinya Gru dan Minion di bioskop," imbuhnya.

Keputusan ini juga dibuat guna mematuhi aturan Pemerintah Perancis yang melakukan segala upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di negara tersebut.

Minion: The Rise of Gru menjadi film ketiga Universal yang mengalami penundaan. Sebelum pasukan minion, ada Fast & Furious 9 yang dijadwalkan ulang pada 2021 dan Trolls World Tour dengan layanan streaming pada 10 April. Virus Corona juga membuat perusahaan bioskop menutup sementara waktu gedung theatre. Setidaknya ada 2.285 bioskop berhenti beroperasi guna mengurangi risiko paparan virus tersebut.