JAKARTA – Vega Darwanti mengajak masyarakat Indonesia untuk tak keluar rumah di tengah mewabahnya virus corona. Ajakan tersebut dilakukan oleh Vega di Instagram pribadinya dengan mengunggah foto sang suami, Dema Sany Sanjaya yang berprofesi sebagai dokter, Kamis (19/3/2020).

Dalam unggahan tersebut, tampak suami Vega Derwanti mengenakan pakaian dinas dokter dan dilengkapi dengan masker yang menutupi hidung dan mulutnya. Suami Vega juga memegang sebuah kertas yang bertuliskan ‘I stay at work for you, you stay at home for us (Saya tetap bekerja untuk kalian dan kalian tetap di rumah untuk kami)’.

Baca Juga:

Vega Darwanti Kaget Dapat Kejutan Anniversary Romantis dari Suaminya

Doa Vega Darwanti di Ulangtahun ke-32, Ingin Tambah Cantik





Melengkapi unggahannya, ibu dua anak ini menuliskan sebuah keterangan untuk foto tersebut. Vega memberikan dukungan terhadap sang suami yang saat ini tetap bertugas.

“Semangat Suamiku Sayang. Semangat untuk rekan-rekan medis,” tulis Vega di kolom keterangannya.

Melanjutkan tulisannya, Vega pun menyapa para pengikutnya di Instagram. Wanita 34 tahun ini bertanya apakah ada yang masih beraktivitas di luar rumah. “Buat kalian yang lagi lihat postingan aku, kalian tetep beraktivitas di luar rumah kah? Atau ada yang sudah stay di rumah beberapa hari ini?” tutup Vega Darwanti. Baca Juga: Tiba di Indonesia, El Rumi Langsung Dikarantina Dijuluki Sultan Bandung, Ini Pekerjaan Ayah Alshad Ahmad