SEOUL - Ong Seong Wu mengaku, album debut solonya bertajuk ‘Layers’ akan berisi kisah hidupnya. Dia mengaku, tak punya alasan lain untuk tidak mengangkat dirinya sebagai subjek dalam album tersebut.

“Karena ini album solo, aku rasa paling tepat untuk menampilkan kisahku sendiri. Aku adalah orang yang akan berdiri di atas panggung, bernyanyi, dan mempromosikan album itu,” kata Ong Seong Wu kepada VOGUE Korea seperti dikutip dari Soompi, Rabu (18/3/2020).

Dalam ‘Layers’, bintang At Eighteen itu akan menuangkan perasaan dan berbagai pengalaman pribadinya. Inilah yang diakui Seong Wu sempat membuatnya merasa khawatir.

“Fokusku dalam album ini adalah menunjukkan diriku yang sebenarnya. Lewat album ini aku ingin menyampaikan apa yang telah kulalui selama setahun terakhir,” ungkapnya menambahkan.

Tak hanya menyimpan kekhawatiran, Ong Seong Wu tak menampik sempat dihinggapi rasa lelah. Namun dia menolak untuk menyerah dan bertahan hingga album tersebut selesai.

“Karena itu, aku sangat penasaran bagaimana reaksi penggemar tentang album ini nantinya,” ujarnya.

Pada 17 Maret 2020, Ong Seong Wu menggoda para penggemarnya lewat video medley dari kumpulan lagu di mini album ‘Layers’. Ada sekitar enam lagu yang menghiasi album itu: Gravity, Cafe, After Dark, Bye Bye, Guess Who, dan We Belong.

Sesuai rencana, Ong Seong Wu akan merilis album solo perdananya pada 25 Maret 2020.*

