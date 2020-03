JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah lantaran khawatir dengan penyebaran virus corona. Anak-anak dari aktris Zaskia Adya Mecca pun harus melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah.

Bhre Kata, putra bung Zaskia merasa senang karena bisa memiliki teman bermain di rumah. Pasalnya, kakak-kakak Bhre tak perlu ke sekolah dan meninggalkannya sendirian di rumah.

"Yang paling bahagia kita semua #dirumahaja. Biasanya jam 8-12 siang masa-masa dia kesepian. Cuma duduk selonjoran depan tv, main tembak-tembakan sendiri, berkhayal ada zombie dimana-mana, sambil enggak sabar bilang, 'Beata ikut jemput mas Aba!'" ungkap Zaskia pada keterangan foto anak bungsunya.

"Sekarang 14 hari penuh bahkan lanjut libur semester 21 hari dia nggak akan kesepian di pagi harinya, selalu punya target tembakan dan akan selalu ada teman berantem juga rebutan setiap saat," sambungnya.

Zaskia juga menyambut baik imbauan pemerintah untuk tak keluar rumah ketika tidak ada urusan penting. Pasalnya, istri dari Hanung Bramantyo tersebut merasa perlu untuk memaksimalkan waktu bersama keluarga dalam situasi seperti ini.

"Ambil positifnya, mari maksimalkan quality time kita bersama keluarga. Kadang kalo ga terpaksa karna situasi begini, sulit sekali untuk kita Diam dan menikmati rumah serta suasana dan seisinya... say yes to #dirumahaja," jelasnya.

Di akhir unggahannya, bintang film Hijab ini turut mendoakan masyarakat yang hingga kini masih harus menjalani aktivitas di luar rumah. Ia mengimbau untuk selalu menjaga imunitas, terutama bagi para tenaga medis, yang harus siap siaga membantu para pasien. "Dan buat beberapa sahabat yang memang tidak ada pilihan selain tetap aktifitas, semoga Allah lindungi setiap langkahnya, menjadi ibadah setiap waktu bekerjanya dan selalu menjaga imunitas diri.. Terutama para pemberi layanan kesehatan, semoga Allah melindungi semuanya.. Aamiin ya Rabb," tandasnya.