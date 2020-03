JAKARTA - Wabah virus corona kini menjadi musuh bersama warga negara Indonesia. Meski corona merupakan sebuah virus yang menakutkan lantaran bisa berakibat kematian, hal tersebut rupanya tak mengurungkan niat Krisdayanti untuk bisa berlibur bersama keluarganya.

Berdasarkan pantauan Okezone, penyanyi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tersebut saat ini justru terlihat tengah berada di benua Eropa, tepatnya negara Swiss bersama anggota keluarga serta asistennya.

Terhitung sudah sejak 13 Maret 2020, Krisdayanti bersama Raul Lemos, Amora, Kellen, dan asistennya diketahui telah berada di kota Zurich sambil menikmati momen kebersamaan keluarga kecil mereka.

"Keep it together, stay strong @raullemos06," tulis KD pada keterangan foto.

Kabar bahwa benua Eropa telah dinobatkan sebagai negara kedua penyebaran virus corona tertinggi, rupanya tak sedikitpun membut adik dari Yuni Shara ini mengurungkan niatnya untuk berlibur. Ia justru nampak bahagia bisa menikmati salju dan serangkaian wisata di sana.

Meski begitu menikmati momen liburan mereka di Swiss, KD diketahui tetap memanjatkan doa agar selalu diberi kesehatan. Tak lupa, ia juga memanjatkan doa yang terbaik untuk masyarakat di luar sana.

"Terimakasih Tuhan YME atas perkenanMU kepada kami, terima kasih doa teman-teman semua yang mengharap kami dalam keadaan sehat dan aman selama di perjalanan," harapnya.

"Alhamdulillah semoga dimudahkan semua ya, doa yang sama untuk kalian @raullemos06," tandasnya.

