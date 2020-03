JAKARTA - Ririn Ekawati mengomentari hasil tes rambut yang menyatakan dirinya negatif narkotika maupun psikotropika. Ririn mengatakan, dirinya sudah sejak awal meyakini tidak ada kandungan zat adiktif dalam tubuh.

“Lega iya, tapi saya dari awal yakin (negatif narkotika). Saya tidak seperti itu,” ungkap wanita 37 tahun di Mapolrestro Jakarta Barat, Senin (16/3/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Ririn Ekawati menyebut dirinya hanya sedang apes saat diamankan petugas.

“Saya berada di tempat yang salah pada kejadian. Di tempat, waktu dan bersama orang yang salah,” tuturnya.

Ririn Ekawati diamankan bersama asistennya di kawasan Setiabudi, Jakarta pada 7 Maret 2020. Dari asisten Ririn, polisi mengamankan barang bukti berupa dua setengah butir pil psikotropika jenis Happy Five.

Usai diamankan, asisten Ririn Ekawati mengaku sempat memberikan potongan pil Happy Five pada sang pesinetron. Sehingga meski hasil tes urine Ririn negatif, polisi tetap melakukan pemeriksaan intensif pada yang bersangkutan.

Kini, Ririn Ekawati resmi dinyatakan bebas narkotika maupun psikotropika. Dia pun menghimbau masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam memerangi narkotika.

“Satu pesan saya buat semuanya, say no to drugs,” pungkas janda Ferry Wijaya.