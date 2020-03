LOS ANGELES - Daniel Radcliffe sempat menjadi korban berita hoax terkait virus korona. Setelah agensinya memberi bantahan, giliran Daniel langsung yang angkat suara.

Dalam siara radio Smallzy's Surgery pekan ini, Daniel mencoba menjelaskan mengapa ia sampai menjadi korban berita hoax. Menurutnya, penampilannya selama ini menjadi salah satu penyebabnya.

"Aku pikir itu karena aku selalu terlihat sakit, jadi kalian akan dengan mudah bicara demikian tentangku. Karen aku sangat pucat," tutur Daniel seperti dikutip dari Vulture, Minggu (15/3/2020).

Meski namanya dicatut dalam berita tak sedap di tengah kondisi dunia yang tengah gusar seperti ini, namun Daniel tak pusing. Dengan nada santai, bintang Harry Potter itu berkata, "Tapi, kalian tahu, aku tersanjung mereka memilihku (untuk diberitakan hoax)," ujar aktor berdarah Inggris tersebut.

There’s a rumour going around that Daniel Radcliffe has coronavirus…



I got him on the phone to confirm or deny 👀#SmallzysSurgery pic.twitter.com/9BRJ0eRaF2— Smallzy 🎧 (@Smallzy) March 12, 2020