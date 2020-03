JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf mengimbau masyarakat agar tak merasa sungkan menolak berjabat tangan di tengah penyebaran virus Korona. Hal itu, menurut dia, bentuk kewaspadaan diri agar terhindar dari virus tersebut.

“Yuk, saling mengerti bahwa melindungi kesehatan satu sama lain saat ini jauh lebih penting daripada merasa tersinggung karena ditolak salim atau jabat tangan. It’s for your own good too (Itu untuk kebaikanmu juga). Namaste,” katanya lewat Twitter.

Kicauan Sherina Munaf tersebut kemudian mendapat respons dari warganet. Beberapa pengguna Twitter mengeluh, mereka dicap sombong karena menolak jabat tangan dari orang lain.

“Sepertinya, di level masyarakat menengah ke bawah belum tersosialisasi dengan baik mba @sherinasinna. Karena tadi pagi di klinik, ada ibu-ibu yang mengajak salaman. Saya kasih gesture namaste. Untung ibu tersebut enggak marah, hanya melihat saja,” ungkap akun Twitter @Damayku1808.

Sementara akun @MansVirman mengungkapkan, ada yang terasa berbeda ketika salat tidak bersalaman. “Setiap habis salat jamaah sudah tidak bisa bersalaman lagi. Agak aneh sih awalnya, karena sudah kebiasaan bersalaman soalnya.”*

