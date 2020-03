SEOUL - Kim So Eun mengungkapkan kecil kemungkinan baginya dan aktor Kang Ha Neul menjalin asmara. Seperti diketahui, kedua aktor ini sempat diisukan berpacaran setelah membintangi film Mourning Grave, pada 2014.

“Di luar urusan profesional, aku sudah mengenal Kang Ha Neul sejak masih berkuliah (di Chung Ang University). Sampai sekarang pun kami masih sangat dekat satu sama lain,” kata Kim So Eun saat menjadi bintang tamu Kim Young Chul’s PowerFM, pada 12 Maret silam.

Kim So Eun mengatakan, Kang Ha Neul adalah sosok yang baik dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Aktor When the Camellia Blooms itu juga menjadi orang pertama yang mendekatinya saat pertama kali mereka berkenalan di kampus.

“Dia orang yang selalu menjagaku. Tapi aku tak akan membahas ini lagi karena sudah terlalu banyak orang yang memuji dia. Jadi aku tak mau lagi menambahnya,” ungkapnya menambahkan.

Meski hubungan Kim So Eun dan Kang Ha Neul terlihat baik, namun sang aktris memastikan tak akan berpacaran dengan Kang Ha Neul. Alasannya, karena dia dan aktor 30 tahun itu lebih nyaman menjadi sahabat. "Kami itu sudah seperti keluarga. Dan keluarga tidak saling berpacaran bukan?" kata Kim So Eun.