JAKARTA - Aktris peran Amanda Manopo diketahui ramai diperbincangkan usai mengunggah foto menggunakan gaun berwarna pink dengan belahan dada rendah. Melalui akun Instagramnya, bintang sinetron Ada Dua Cinta tersebut nampak berpose menghadap kamera dan membiarkan belahan payudaranya terlihat cukup jelas.

Dalam kolom keterangan foto, Manda diketahui sempat mengimbau penggemar untuk menjadi diri sendiri. Tentunya dengan tidak menuruti kemauan orang lain.

"Be who you are. Not what the world wants you to be (Jadilah dirimu sendiri. Bukan seperti yang diinginkan dunia)," tulisnya pada keterangan foto.

Sementara itu, para netizen diketahui langsung membanjiri unggahan gadis 20 tahun tersebut. Mereka bahkan mengomentari pose Amanda Manopo yang kini terlihat jauh lebih berani dan agak vulgar dari sebelumnya.

Banyak netizen yang nampak menyayangkan foto yang diunggah bintang film Surat Cinta Untuk Starla tersebut di akun Instagramnya. Bahkan ada yang mengira bahwa hal tersebut dilakukan oleh Amanda untuk memanas-manasi mantan kekasihnya, Chris Laurent, paska putus beberapa waktu lalu.

