SEOUL - Setelah bermain dalam My First Love pertengahan 2019, Ji Soo dikabarkan tengah mempertimbangkan proyek layar kaca terbarunya. SpoTV News melaporkan, dia ditawari membintangi drama baru MBC, When I Was the Prettiest.

Kabar itu dikonfirmasi Prain TPC, agensi aktor 26 tahun tersebut pada 11 Maret 2020. "Ji Soo mempertimbangkan tawaran untuk membintangi When I Was the Prettiest dengan sangat positif," ungkap agensi tersebut kepada Sports DongA seperti dikutip dari Soompi, Rabu (11/3/2020).

Tim produksi menawarkan peran Seo Hwan untuk dilakoni Ji Soo. Karakter itu awalnya ditawarkan kepada Yoon Kyun Sang yang kemudian memutuskan mundur. Bersama Ji Soo, Im Soo Hyang dan Ha Seok Jin juga masih mempertimbangkan untuk membintangi drama tersebut.

Im Soo Hyang berperan sebagai Ye Ji, sementara Ha Seok Jin mendapat tawaran untuk membintangi Seo Jin, kakak laki-laki Seo Hwan. Drama When I Was the Prettiest berkisah tentang cinta segitiga kakak beradik yang mencintai perempuan yang sama.

Pada suatu hari, Seo Hwan kembali bertemu dengan Ye Ji, perempuan yang dicintainya sejak masih sekolah. Namun kemudian, dia mendapati perempuan yang dicintainya itu telah menjadi kakak iparnya. Ketika sang kakak menghilang, Seo Hwan merasa itu adalah kesempatannya untuk mengungkapkan perasaannya dan mendapatkan kembali Ye Ji. MBC kabarnya mulai menayangkan drama ini pada Agustus mendatang.