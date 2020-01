SEOUL - Menyusul sukses Graceful Family, aktris Im Soo Hyang tampaknya akan segera kembali ke layar kaca. DongA melaporkan, sang aktris mendapat tawaran untuk membintangi When I was the Prettiest.

Terkait pemberitaan itu, FN Entertainment yang mewakili sang aktris memberikan konfirmasinya. “Im Soo Hyang mendapat tawaran drama baru dari MBC yang berjudul When I was the Prettiest,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (10/1/2020).

Namun FN Entertainment menjelaskan, kalau artis 29 tahun itu belum memutuskan apakah akan menerima tawaran itu atau tidak. “Yang pasti, dia dalam tahap memilih satu dari beberapa proyek yang datang menghampirinya.”

Drama When I was the Prettiest merupakan drama yang berkisah tentang seorang perempuan yang terlibat romansa dengan dua pria kakak beradik. Perempuan itu berusaha menyembuhkan lukanya dan mencoba untuk bahagia.

Baca juga: Setelah Gangnam Beauty, Im Soo Hyang Diincar Bintangi Drama Baru MBN

Apabila negosiasi berjalan mulus dan Im Soo Hyang menerima tawaran tersebut maka dia akan berperan sebagai Oh Ye Ji. Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan yang begitu transparan dengan emosinya. Selain itu, Oh Ye Ji bukanlah seorang pendendam dan mudah bangkit dari keterpurukan setelah menangis. Meski awalnya, dia berusaha ceria untuk menutupi masa lalu yang kelam, namun hal itu menjadi salah satu yang disukai orang-orang darinya. Im Soo Hyang menjadi salah satu aktris yang mendapat perhatian lebih peminat drama Korea. Aktris yang memulai kariernya pada 2009 itu mencuri perhatian lewat aktingnya bersama Cha Eun Woo dalam My ID is Gangnam Beauty. Tahun lalu, dia kembali ke layar kaca dengan berperan dalam Graceful Family. Drama itu bahkan menjadi serial dengan rating penonton tertinggi dalam sejarah MBN, mencapai 8,4 persen. Drama When I was the Prettiest merupakan proyek kolaborasi antara sutradara Oh Kyung Hoon (Bad Thief, Good Thief) dan penulis skenario Jo Hyun Kyung (Grand Prince). MBC akan menayangkan serial itu pada semester II 2020.* Baca juga: Sule Komentari Tudingan KDRT pada Mantan Istri