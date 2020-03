SEOUL – Seo Kang Joon dikabarkan akan hengkang dari agensinya, Fantagio. Rumor muncul menyusul akan berakhirnya kontrak aktor I’ll Go to You When the Weather is Nice tersebut dengan Fantagio akhir Maret 2020.

SPOTV News melaporkan pada Rabu (11/3/2020), Seo Kang Joon tidak akan memperbaharui kontrak dengan Fantagio. Perihal kabar ini, Fantagio pun buka suara.

"Belum ada keputusan. Kami sedang berdiskusi soal masa depannya," ujar perwakilan agensi Fantagio dikutip dari Soompi.

Seo Kang Joon mulai bekerja sama dengan Fantagio saat ia tergabung sebagai personel boyband 5urprise. Idol group itu debut pada 2013 lewat lagu Hey U Come On.

Setelah itu grup ini tercatat merilis tiga single album, di mana dua diantaranya adalah album Jepang (5urprise Flight dan Shake It Up). Sementara satu lainnya adalah album Korea bertajuk From My Heart.

Selain Seo Kang Joon, empat personel 5urprise lainnya dirumorkan juga akan meninggalkan Fantagio. Gong Myung sudah dikaitkan dengan Saram Entertainment.

Meski Seo Kang Joon tergabung dalam sebuah grup idol, namun namanya lebih dikenal sebagai aktor. Sejak 2012, pria bernama asli Lee Seung Hwan ini sudah terlibat sebagai cameo dalam serial To The Beautiful You.

Selama 8 tahun menjadi aktor, Seo Kang Joon tercatat membintangi 18 serial, termasuk dramanya yang tengah tayang saat ini, When the Weather Is Nice.

