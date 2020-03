JAKARTA - Raisa Andriana berduet dengan Tiara Anugrah di Konser Kemenangan Indonesian Idol yang diselenggarakan di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 9 Maret 2020. Keduanya membawakan lagu Kali Kedua dengan apik.

Usai penampilan itu, Raisa mengaku tegang saat berduet dengan Tiara di panggung. Bahkan istri Hamish Daud itu tak sanggup melihat ke arah para juri yakni Anang Hermansyah, Ari Lasso, Judika, dan Maia Estianty yang ada di hadapannya.

"By the way aku tegang banget nyanyi depan juri, aku dari tadi enggak mau ngelihat juri, takut," ungkap Raisa seperti dilansir dari tayangan Konser Kemenangan, RCTI pada Selasa (10/3/2020).

"Pasti takut melihat mas Anang ya," canda Daniel Mananta.

"Semua takut," balas Raisa.

Namun di balik ketegangannya berhadapan dengan juri, Raisa tetap bahagia karena punya kesempatan berduet dengan runner up Indonesian Idol X, Tiara Anugrah. Ia mengatakan bahwa kesempatan ini sudah dinantikannya sejak lama.

"Aku juga senang, karena dari kemarin aku dapat banyak mention-mention terus juga (duet bersama Tiara). Aku mikir kapan ya bisa, karena kan lagi ada kompetisi. Tapi ternyata ada malam kemenangan, jadi aku bisa duet sama Tiara," imbuhnya.

Perasaan serupa juga turut dirasakan Tiara. Sebab selama ini, dara asal Jember itu sangat mengidolakan Raisa sehingga kesempatan berduet itu merupakan bagian dari impiannya yang terwujud.

"Senang banget, seneng pol," ujar Tiara.

(edh)