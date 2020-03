SEOUL - BTS menunjukkan keperkasaan mereka di tangga lagu lokal. Menurut data Gaon Chart edisi 23-29 Februari 2020, BTS berhasil menguasai tangga lagu tertinggi Korea Selatan tersebut.

Tiga lagu BTS dari album Map of the Soul: 7 berhasil masuk dalam top 10 Gaon Chart. Tiga lagu tersebut adalah ON, 00_00 (Zero O'Clock), dan Black Swan.

Tak hanya menjadi grup dengan lagu terbanyak di top 10 Gaon Chart pekan ini, BTS juga menjadi raja. Lagu ON mereka memuncaki tangga lagu minggu ini.

Berada di bawah BTS adalah Zico, yang menjadi runner-up lewat lagu Any Song. Sementara IU menjadi penguasa peringkat 3 dengan lagu I Give You My Heart, soundtrack drama Crash Landing on You.

Berikut adalah top 10 Gaon Chart edisi 23-29 Februari 2020:

1. BTS - "ON" - 33,876,376 Points

2. Zico - "Any Song" - 33,363,187 Points

3. IU - "I Give You My Heart" - 31,730,873 Points

4. Changmo - "METEOR" - 23,213,340 Points

5. IZ*ONE - "FIESTA" - 20,422,119 Points

6. BTS - "00_00 (Zero O'Clock)" - 19,000,566 Points

7. Red Velvet - "Psycho" - 18,498,851 Points

8. IU - "Blueming" - 18,025,369 Points

9. Baek Ye Rin - "Here I Am Again" - 17,870,707 Points

10. BTS - "Black Swan" - 17,099,561 Points

