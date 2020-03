JAKARTA - Dennis Lyla membuktikan diri yang selalu ada untuk istrinya, Thalita Latief. Ketika sang istri menjalani operasi tumor tiroid, Dennis selalu setia mendampingi.

Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan bassist band Lyla ini. Sejak Jumat malam hingga Sabtu ini, Dennis terus mengunggah foto Thalita di ranjang rumah sakit. Ia juga menyemangati sang istri agar segera pulih.

"Cepat dong sembuhnya, biar jalan-jalan lagi kita!!" tulis Dennis dengan mengunggah foto pascaoperasi Thalita di salah satu Instagram Story-nya, Sabtu (7/3/2020).

Baca Juga:

- Kondisi Terbaru Thalita Latief usai Operasi Tumor Tiroid

- Belajar Berhijab, Aurel Hermanyah Akui Risih Pakai Baju Terbuka

Pada malam sebelum operasi, Dennis juga mendoakan sang istri agar cepat sembuh. "Selamat malam, sayangku! Aku selalu mencintaimu. Cepat sembuh, please!!!" tutur Dennis di Story-nya.

Kabar operasi Thalita Latief diketahui dari unggahan sang aktris sendiri. Lewat sebuah video Instagram TV, Thalita mengungkap jika ia mengidap tumor tiroid dan akan menjalani operasi hari ini.

Dari unggahannya diketahui jika operasi Thalita berjalan lancar. Ibu satu anak itu berterima kasih atas semua doa dan dukungan dari publik serta rekan-rekannya.

"Alhamdulillah, I survived. Thank you so much everyone 🙏❤️," tulis Thalita dengan mengunggah foto pascaoperasinya.

(LID)