JAKARTA - Siwon akhirnya tiba di Indonesia. Setelah mengejutkan fans dengan keberangkatannya ke Tanah Air pada siang tadi, member Super Junior itu akhirnya mendarat di Jakarta sekitar pukul 16.00 sore ini.

Kedatangan Siwon di Bandara Internasional Soekarno-Hatta terekam kamera fans yang sudah menunggu di lokasi. Dijaga sejumlah petugas keamanan, Siwon berjalan santai keluar bandara.

"Oppa, take care," kata fans dalam video milik @frizka-riri, Sabtu (7/3/2020).

Sama seperti saat berangkat dari Korea Selatan tadi siang, Siwon masih memakai headphone dan masker hitam yang menutupi wajahnya. Jas navy dan sweater hitam masih membungkus tubuh pemilik nama Choi Siwon ini.

Hingga detik ini masih belum diketahui alasan Siwon datang ke Indonesia. Fans masing bertanya-tanya urusan pekerjaan apakah yang membuat bintang She was Pretty itu berkunjung ke Tanah Air di tengah merebaknya virus korona.

Choi Siwon safely arrived in Jakarta, hope you enjoy Jakarta, Sir, take care ❤️ #ChoiSiwon pic.twitter.com/Z10mE0BnEP— somewhere over the (@rainbowcake89) March 7, 2020