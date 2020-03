SEOUL - Semakin banyak daftar acara K-Pop yang harus dibatalkan atau ditunda karena merebaknya virus korona. Sepanjang akhir pekan ini, setidaknya ada tiga pengumuman pembatalan dan penundaan konser.

Melansir Soompi, Minggu (7/3/2020), Super Junior mengumumkan akan membatalkan konser mereka di Jepang. Pada Jumat (6/3/2020), Leeteuk cs mengumumkan konser di Saitama Super Arena yang sejatinya digelar pada 25-26 Maret 2020 akan dibatalkan.

Pengumuman serupa datang dari boyband asuhan JYP Entertainment, Stray Kids. Lee Know cs akan menunda konser mereka di Singapura yang sejatinya digelar pada 18 April, dan membatalkan konser 21-22 Maret di Osaka.

Penundaan konser juga diumumkan oleh panitia KCON 2020. Festival musik K-Pop tahunan itu awalnya akan diselenggarakan pada 3-5 April 2020 di Makuhari Messe, Chiba.

KCON 2020 akan diisi oleh idol-idol top Korea, terutama dari generasi 3. Beberapa diantaranya adalah Stray Kids, ASTRO, Oh My Girl, SF9, TWICE, DreamCatcher, OnlyOneOf, JO1, DAY6 hingga TXT.

