JAKARTA - Aktris peran Tara Basro belakangan menjadi sorotan lantaran aksi mengunggah foto pribadinya dalam rangka menyerukan kampanye mencintai tubuh sendiri. Hal tersebut nampaknya sengaja dilakukan oleh bintang Perempuan Tanah Jahanam tersebut, mengingat banyaknya masyarakat yang sering mengalami body shaming dan tidak percaya diri atas bentuk tubuh mereka.

Melalui akun Instagramnya, wanita 29 tahun tersebut diketahui mengunggah sebuah foto diri berwarna hitam putih, sembari menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pada tubuhnya. Lewat unggahan tersebut, Tara Basro nampaknya ingin mengungkapkan bahwa setiap manusia tak selamanya hidup dengan kesempurnaan. Justru karena ketidaksempurnaan tersebut, manusia haruslah selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan belajar untuk mencintai kekurangan tersebut.

Tidak hanya melalui foto yang sempat diunggahnya di Instagram. Tara Basro juga diketahui sempat mengunggah foto yang terlihat jauh lebih berani lagi, di akun Twitternya.

Dalam unggahannya, wanita kelahiran Jakarta ini terlihat berpose tanpa mengenakan busana, sambil kedua tangannya menutupi bagian payudara. Ia diketahui kembali menuliskan kalimat yang berisi ungkapan tentang kepercayaan diri.

Rupanya unggahan tersebutlah yang kini ramai menjadi perbincangan. Hal tersebut terjadi lantaran pihak Kemenkominfo menilai bahwa foto Tara Basro tersebut melanggar UU ITE Pasal 27 ayat 1 terkait pornografi.

Beragam reaksi berbentuk dukungan dari masyarakat serta para publik figur, diketahui sempat datang untuk sosok Gadis Sampul 2005 tersebut, usai Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, memberikan respon atas foto di Twitter. Bahkan mereka nampak mengapresiasi keberanian Tara Basro untuk mengangkat isu tersebut.

1. Joko Anwar

"Oh iya dia nyaman dengan dirinya sendiri dan itu penting. Tara mengadvokasi orang supaya nyaman dengan diri sendiri," ujar Joko Anwar saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 4 Maret 2020.

"Karena everybody is special, dan itu bener itu aku terapkan banget. Everybody special, everybody is beautiful, apapun bentuk badan, raut muka, kulit, dan semuanya. Oh iya saya mengagumi Tara dan cara dia memandang hidup dan memandang dirinya," paparnya.

2. Ernest Prakasa

"Kalau foto yang pertama gue support banget karena itu memberikan kayak semacam antitesis kalau orang lihat di Instagram itu, semuanya mau jadi body goals, ternyata artis yang sudah top (di atas) saja merasa, ya, cintai diri sendiri apa adanya, jadi menyeimbangkanlah," ungkap Ernest saat ditenui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

"Jadi perempuan-perempuan di luar sana enggak terlalu terhantui bahwa 'oh harus body goals'. Sebenernya message yang persis sama yang dibicarakan di film gue juga. Jadi gue sangat appreciate apa yang dia lakukan karena itu butuh keberanian untuk melakukan itu," lanjutnya.

3. Renata Moeloek

"Tenang beb @tarabasro, kalau sampai jadi masalah gede, gue mulai kampanye baru #KamiJugaTelanjang," tulisnya dalam akun Instagram Story.

4. Fiersa Besari

"Tara Basro cuma pengin bilang bahwa enggak apa-apa untuk jadi manusia yang enggak sempurna. Setidaknya, itu yang saya tangkap," tulis Fiersa Besari di Twitternya.

"Membawa hal tersebut ke arah pornografi adalah bentuk kekakuan sistem yang cuma bisa melihat tubuh sebagai objek semata. Kecewa, tapi enggak kaget. Toh, sudah biasa kan? Kaku terhadap kebebasan berpendapat. Karet terhadap hal-hal yang mencemarkan nama baik," sambungnya.

5. Nadine Alexandra

"Speechless. Thank you for such an amazing reminder! Your self love is beautiful to witness," tulisnya di akun Instagram.