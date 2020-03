JAKARTA - Pevita Pearce diketahui sudah sejak lama menyukai game online. Kecintaannya pada game online, bahkan membuat bintang Sebelum Iblis Menjemput ini kerap menjadikan game sebagai salah satu pelarian dari rutinitas padatnya sebagai seorang publik figur.

Tak hanya itu, wanita 27 tahun ini juga dapat merasakan kenikmatan serta kesenangan sendiri saat bermain game. Ia pun menyebut bahwa saat bermain game, dirinya merasa bahwa tengah berada di zona nyamannya.

"Menurut aku karena di kota besar, so many things going on. Salah satu pelarian aku adalah main game," ungkap Pevita saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

"Aku bisa masuk ke dunia imajinasi aku. Jadi suatu experience yang sangat nyaman dan sangat berbeda dari apa yang aku jalani sehari-hari dalam bidang yang profesional," sambungnya.

Meski sangat gemar bermain game online, tentu ada beberapa hal yang kadang membuat adik kandung Keenan Pearce ini merasa kesal. Namun, ia juga tak memungkiri bahwa saat bermain, dirinya bisa bertemu dengan para master dari game tersebut. Baca Juga: Istri Marcel Darwin Akui Hamil Sebelum Nikah, Ini Respons Orangtua Menang Indonesian Idol X, Lyodra Ginting Optimis di Dunia Musik "Aku sangat menikmati walaupun ada toxic player," tuturnya. "Kadang ketemu bocil-bocil (bocah kecil), tapi itu sesuatu yang sangat fresh yang tak ketemu di dunia nyata, ketemu pro player," tandasnya.