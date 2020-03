JAKARTA - Banyak yang menilai kecantikan seorang wanita hanya bisa dilihat melalui tampilan luar alias fisik semata. Tubuh langsing, kulit putih, pipi tirus, rambut panjang, bahkan kerap menjadi patokan utama penilaian masyarakat terhadap kecantikan seorang wanita.

Sayangnya, hal itu tidak sependapat dengan aktris Pevita Pearce. Ia justru mengaku memiliki pandangannya tersendiri terkait kecantikan seorang wanita.

"Kalau menurut aku, tampil cantik itu ketika kita bisa percaya diri, dan kita harus terus mengasah apa yang bikin kita percaya diri," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

"Cantik itu bukan dari badan, cantik itu bukan dari kulit, tapi cantik itu dari rasa percaya diri kita. It's all about the perspective the beauty," lanjutnya.

Bagi bintang film Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk ini, kecantikan bisa didapatkan jika kita merasa nyaman dan bahagia dengan penampilan diri sendiri. Sebab, dengan kenyamanan, seseorang tentu akan tampil penuh percaya diri, sehingga aura kecantikan pun akan dengan mudah dapat terpancar dengan sendirinya.

"Enggak ada stereotipe cantik itu rambut panjang, hitam, putih, lurus, enggak," tuturnya. "Cantik itu adalah ketika kita bisa merasa nyaman dengan diri kita dan bahagia dengan diri kita sendiri. Itu buat kita confident. Ketika kita confident kita jadi cantik," tandasnya.