JAKARTA - Aktris sekaligus pedangdut, Cinta Penelope, saat ini tengah kembali menjalin hubungan asmara dengan seorang pria Turki. Setelah sempat menikah dan bercerai dengan pria Turki selama enam bulan, kali ini Cinta Penelope diketahui kembali menjalin asmara dengan seseorang bernama Taha Gokhan Arikan.

Melalui akun Instagramnya, secara terang-terangan Cinta Penelope diketahui memajang emoticon cincin dan nama sang calon suami, begitupun sebaliknya. Akan tetapi baru-baru ini, Cinta diketahui memajang foto sang calon suami dan nampak mengaku siap untuk kembali menjalin hubungan serius.

"Bismillah ... Im ready Aşkım ... @tahaarikan," tulis Cinta Penelope pada keterangan foto sang kekasih.

"Bismillah. Love you so much!," jawab kekasihnya di kolom komentar.

"@tahaarikan i love you more my imam till jannah," lanjut Cinta Penelope.

Melihat kemesraan antara Cinta Penelope dan kekasihnya, tentu banyak yang penasaran mengenai kapan keduanya akan meresmikan hubungan asmara mereka kejenjang yang lebih serius lagi. Melalui akun Instagram, wanita 35 tahun ini mengungkap bahwa dirinya akan menikah dengan Taha Arikan dalam waktu dekat.

"Aamiin.. Kapan kak rencana menuju halalnya?? Ikut seneng dengernya," tanya firnadoray90.

"@firnadoray90 insyaAllah menghitung hari .. minta doanya ya," ujar Cinta. Tak hanya itu, pesta pernikahan antara keduanya juga akan digelar dibeberapa tempat sekaligus. Selain akan digelar di Istanbul, keduanya juga mengaku akan mengadakan resepsi di Batam dan Jakarta. "@princess_cinta_penelope smoga samawa ya ni. Alek dima uni ? Pariamankah?," tulis rianwij77 dalam bahasa Minang. "@rianwij77 insyaAllah batam-jakarta jo istanbul da," kata Cinta.