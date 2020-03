JAKARTA - Perjodohan antara Tiara Anugrah dengan Dul Jaelani dan Azriel Hermanyah kini menjadi perbincangan hangat. Hal ini memancing seorang warganet untuk mengetahui sejauh mana hati Tiara memilih di antara kedua pria itu.

Hal ini terungkap melalui acara Shout Out with Idol di saluran YouTube Starhits Music. Dalam kesempatan itu, seorang warganet meminta runner up Indonesian Idol X tersebut untuk memilih salah satu dari lima orang pria yang erat dengan kehidupannya.

Mereka adalah Abi, rekannya di sekolah, Mahen, penyanyi yang sempat berduet dengannya di panggung empat besar Indonesian Idol, dan Samuel, sesama kontestan Indonesian Idol. Dua lainnya adalah Dul Jaelani dan Azriel Hermansyah, yang kini tengah gencar dijodohkan dengan Tiara.

"Tiara pilih siapa? Abi, Mahen, Sam, Dul atau Azriel?" tanya Brisia Jodie seraya meniru pertanyaan seorang netizen.

Saat mendengar pertanyaan itu, Tiara tampak enggan memilih. Perempuan asal Jember itu kelihatan salah tingkah dan hanya menebar senyum.

"Ya Allah, rek. Kalau aku sih pilih kamu, iya kamu," balasnya seolah mengelak untuk memilih salah satu di antara lima pria tersebut.

Ketika dipaksa kembali untuk memilih satu di antara mereka, Tiara enggan menjawab. Ia mengatakan tak mau dipaksa menjawab pertanyaan seperti itu karena malu. "Kenapa? Aku enggak mau digituin, malu," imbuhnya. Seperti diketahui, melalui ajang Indonesian Idol X, Anang Hermansyah dan Maia Estianty seolah berkompetisi untuk merebut hati Tiara Anugrah demi anak laki-laki mereka. Anang ngotot untuk menjodohkan Azriel Hermansyah dengan Tiara, sementara Maia ingin perempuan asal Jember itu jatuh di pelukan Dul Jaelani.