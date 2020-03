JAKARTA - Babak final Indonesian Idol X mempertemukan Tiara dan Lyodra. Senin (2/3/2020), masyarakat akan mengetahui siapa juara Indonesian Idol musim ke-10 ini.

Lyodra dan Tiara masing-masing akan menyanyikan 3 buah lagu dalam episode Result Grand Final Indonesian Idol nanti. Dua penampilan diantaranya akan berkolaborasi dengan para penyanyi Tanah Air, satu aksi panggung lainnya adalah penampilan solo mereka.

Sederet bintang tamu, yakni Noah, Lea Simanjuntak, Jflow, Rizky Febian, Saykoji dan Nella Kharisma dipastikan akan meramaikan acara puncak malam ini. Hadir pula 15 besar finalis Indonesian Idol yang akan bereuni nanti malam.

Melengkapi Grand Final Indonesian Idol, seluruh juri, yakni Maia Estianty, Judika, Ari Lasso, Anang Hermansyah dan Bunga Citra Lestari dipastikan hadir. Episode malam nanti sekaligus menjadi comeback bagi BCL yang pekan lalu absen karena berduka atas kepergian sang suami, Ashraf Sinclair.

Berikut bocoran penampilan finalis Indonesian Idol yang akan ditayangkan langsung di RCTI mulai pukul 21.00 WIB:

Lyodra x Tiara – Don’t Give Up

Noah x Lyodra x Tiara – Jalani Mimpi

Lea Simanjuntak x Lyodra x JFlow – Biring Manggis dan Sik Sik Sibatumanikam

Nella Kharisma x Tiara x Saykoji – Pamer Bojo

Lyodra – And I’m Telling You I’m Not Going

Tiara – I Surrender

