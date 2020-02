SEOUL - Setelah mempertimbangkan selama 3,5 bulan, Kim Soo Hyun akhirnya menyambut pinangan tvN untuk membintangi drama Psycho, But It's Okay. Ini akan menjadi drama perdana sang aktor dalam 4 tahun terakhir dan setelah menyelesaikan wajib militer pada 1 Juli 2019.

Sebagai pemanasan, dia sempat muncul sebagai cameo dalam dua drama populer: Hotel De Luna dan Crash Landing On You. Dalam Psycho, But It’s Okay, Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Moon Kang Tae, seorang petugas kesehatan di bangsal psikiatris.

Kehilangan ibu saat masih sangat muda, membuat Moon Kang Tae harus menafkahi keluarganya, termasuk merawat saudara laki-lakinya yang mengidap autisme. Tanggung jawab itu dilakoninya dengan penuh pengabdian.

Moon Kang Tae tidak punya impian atau harapan bahwa hidupnya akan membaik di masa depan. Tidak pula dia memikirkan masalah percintaan. Dia hanya berharap, gaji yang diterimanya setiap bulan cukup untuk menghidupi keluarganya.

Setelah Kim Soo Hyun memastikan keterlibatannya dalam Psycho But It's Okay, kini perhatian tertuju pada rekan satu agensinya, Seo Ye Ji. Pada Desember silam, dia ditawari untuk berperan sebagai Go Moon Young, penulis buku anak yang mengidap gangguan kepribadian antisosial (ASPD). Drama Psycho But It's Okay diarahkan oleh Park Shin Woo, sutradara di balik drama hits seperti Encounter dan Jealousy Incarnate. Dia berkolaborasi dengan Jo Yong, penulis yang menggarap skenario Jugglers.