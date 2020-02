JAKARTA - Kasus tabrak lari yang menimpa ayah Jessica Iskanda, Hardi Iskandar, memberikan kesedihan mendalam keluarga atas musibah tersebut. Terlebih dalam waktu dekat, Jessica akan menggelar acara pernikahan di Bandung, Jawa Barat.

Alhasil, saat Jessica Iskandar menggelar cara tersebut, sang ayah tidak dapat mendapinginya. Kesal lantaran pelaku tabrak lari hingga kini belum berusaha menemuinya dan meminta maaf pada sang ayah, calon istri Richard Kyle itu memberikan pesan khusus.

"Pesan untuk yang nabrak papa aku. Aku tahu pasti yang nabrak juga nggak sengaja, yang nabrak juga pasti kaget, yang nanbrak pasti juga merasa bersalah. Tapi caranya sebenarnya bukannya kabur sih, kalau kaburkan lebih kepada pengecut ya, sebaiknya hadapi," ujar Jessica Iskandar dalam video berdurasi 20 menit di akun YouTube-nya.

Baca juga: Kronologi Tabrak Lari Ayah Jessica Iskandar

Seharusnya, lanjut Jessica, sang penabrak memiliki itikad baik untuk bisa meminta maaf secara langsung. Terlebih, ia akan semakin menghargai jika sang penabrak bisa membawa ayahnya yang tergeletak di pinggir jalan untuk sampai ke rumah sakit dan mendapat penanganan secara cepat.

"Sebenarnya orang beda-beda, tapi aku tahu papaku orang yang pemaaf sekali, papaku tuh orang yang baik banget. Jadi andai saja kamu yang nabrak di luar sana saat itu bisa berhenti, at least bawa papaku ke rumah sakit, aku pasti bakal hargai itu banget," paparnya

"Meskipun aku sedih, kesal, kamu nabrak papa aku, tapi kalau kamu bertanggungjawab, itu akan bikin aku lega gitu. Papa aku juga nggak akan sakit hati," sambungnya.

Di akhir video, Jedar berharap agar sang pelaku bisa mencari dirinya untuk meminta maaf atas kesalahannya menabrak sang ayah. Apalagi, kini sang pelaku tahu bahwa orang yang ia tabrak ialah ayah dari Jessica Iskandar, dimana sangat mudah baginya untuk bisa menemui wanita 32 tahun tersebut.

Baca juga: Jessica Iskandar Tak Menduga sang Ayah Luka Parah

"Ya aku tahu meskipun kamu nggak sengaja. Lain kali dijadikan pelajaran. Ketika kamu melakukan kesalahan, hadapilah itu, at least minta maaf kalau nggak bisa bertanggungjawab nggak apa-apa. At least kamu minta maaf sama orang yang telah kamu lukai gitu," tuturnya.

"Dan ya mungkin yang nabrak sekarang sudah tahu, yang ditabrak itu ayah dari Jessica Iskandar. Well, gampang banget sih buat nyari aku. Tapi ya semoga kejadian ini tak terulang lagi, semoga kamu bisa bantu doa semoga papaku bisa baik-baik saja ya," tukasnya.