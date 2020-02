JAKARTA - Color Out of Space adalah film terbaru dari aktor kawakan Nicholas Cage. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari film pendek berjudul sama karya H. P. Lovecraft.

Mengambil genre horor kosmik, Color Out of Space yang disutradarai oleh Richard Stanley menampilkan ide cerita segar. Menyajikan cerita teror horor dengan tema kosmik. Meski demikian tetap saja menghadirkan atmosfer menyeramkan yang membuat merinding.

Color Out of Space bercerita tentang keluarga Nathan Gardner (Nicholas Cage) yang tinggal di sebuah desa terpencil di Kota Arkham. Hari-hari keluarga Gardner berjalan harmonis dengan mengurus peternakan kuda dan alpaka. Namun siapa sangka, keharmonisan itu hanya bersifat sementara.

Desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota berubah setelah ada benda asing dari langit jatuh di pekarangan keluarga Gardner. Benda asing itu makin membuat keluarga Garnder penasaran karena saat jatuh terlihat juga percikan cahaya pink yang menyilaukan.

Hari-hari keluarga Gardner berjalan biasa setelah benda asing itu terjatuh. Ia hanya pusing mengurus polisi yang menyelidiki dan pers yang langsung hadir untuk meliput kejadian tak bisa itu.

Tanpa disadari ternyata teror mulai berjalan seiring dengan jatuhnya benda asing tersebut. Perkarangan yang lebih berwarna ternyata adalah keindahan semu. Perubahan sikap yang alami keluarga Gardner pun tanpa disadari adalah imbas dari jatuhnya benda asing tersebut. Sesuai judul film, sang sutradara menampilkan banyak warna dalam setia scene yang ditampilkan.

Kegilaan terjadi di pertengahan film, jumpscare pun tak terhindarkan. Intensitas horor dengan tema kosmik makin menjadi. Perburuan dan pecahan misteri mulai lambat laun mulai terungkap. Membuka lembaran misteri yang terjadi sejak benda asing jatuh dan terungkapnya keindahan semu pekarangan rumah.

Tayang di Klik Film, Color Out of Space juga dibintang oleh aktris kawakan seperti, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Q'orianka Kilcher dan Tommy Chong. Color Out of Space pertama kali tayang pada 7 September 2019 di Toronto International Film Festival. Situs review film Hollywood, Rotten Tomatoes memberikan rating 86 persen.