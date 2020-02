SEOUL - Ong Seong Wu dikabarkan akan tampil sebagai bintang tamu dalam All the Butlers. SBS memilih mantan personel Wanna One itu untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Lee Sang Yoon dan Yook Sungjae.

Terkait kabar tersebut, tim produksi All the Butlers pun memberikan komentarnya. Perwakilan tim produksi mengatakan, Ong Seong Wu hanya berstatus bintang tamu bukan bintang tetap program tersebut.

Ong Seong Wu, menurut sumber tersebut, akan mulai syuting bersama Lee Seung Gi. Yang Se Hyung, dan Shin Sung Rok pada awal Maret 2020. “Episode bersama Ong Seong Wu akan tayang pada Maret juga,” ujar perwakilan tim produksi itu seperti dikutip dari Soompi, Rabu (26/2/2020).

Apabila Ong Seong Wu hanya akan menjadi bintang tamu, SBS kabarnya tengah mendekati Kim Dong Hyun untuk bergabung sebagai bintang tetap All the Butlers. “Namun belum ada kabar baik yang bisa kami umumkan terkait hal tersebut,” ujar perwakilan SBS.

Baca juga: Dari Teman, Ong Seong Wu Demen pada Shin Ye Eun dalam Drama Baru JTBC

Yook Sungjae dan Lee Sang Yoon mengumumkan pengunduran diri mereka sebagai bintang tetap All The Butlers pada 17 Februari 2020. Kala itu, Cube Entertainment mengungkapkan, kesibukan Sungjae menjadi penyebab dia mundur dari program tersebut. “Saat ini, Yook Sungjae syuting drama Ssang Gap Pocha dan juga mempersiapkan album spesial yang akan rilis pada 2 Maret mendatang,” ujar Cube Entertainment. Sementara Lee Sang Yoon mundur untuk fokus pada karier aktingnya.* Baca juga: Perut Ramping Shandy Aulia Pasca-Melahirkan Buat Iri Rekan Artis