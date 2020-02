JAKARTA - Bukan rahasia bila artis Korea saat ini menunjukkan eksistensi dan kesuksesan di industri hiburan dunia. Tak kalah, artis Mandarin juga memiliki pesona yang tak kalah.

Tercatat 3 artis Mandarin berikut memiliki pesona dan penggemar yang jumlahnya tidak sedikit. Siapa saja mereka? Berikut 3 aktor Mandarin yang pamornya tengah berada di puncak.

Gao Weiguang

Cowok ganteng pertama yang diulas adalah Gao Weiguang atau yang lebih dikenal dengan nama Vengo Gao. Aktor kelahiran Mishan, 16 Januari 1983 ini, memulai debutnya sebagai model setelah menjadi juara ke-3 di kompetisi New Silk Road Model Look tahun 2008 silam.

Debut aktingnya dimulai pada tahun 2014 dalam web series berjudul V love. Di tahun yang sama, ia membintangi drama fantasi, Swords of Legends.

Tahun 2018, Vengo mulai berperan sebagai peran utama di drama Three Lives, Three Worlds, The Pillow Book, dan mengulang perannya tersebut di drama “Cinta Abadi Seindah Mimpi”, yang telah tayang di WeTV mulai 22 Januari 2020 lalu.

Li Xian

Li Xian, aktor lulusan Beijing Film Academy yang sangat sulit dilupakan kegantengannya, terlebih lewat drama populer yang dibintanginya bersama artis cantik Yang Zi berjudul Go Go Squid!.

Lahir tahun 1991, Li Xian memulai debutnya melalui drama berjudul Feng Shui di tahun 2011. Selanjutnya, beberapa drama lainnya seperti Medical Examiner Dr. Qin (2016) dan Who Sleeps My Bro (2016), telah meroketkan nama Li Xian diantara deretan aktor populer Tiongkok.

Dylan Wang Dylan Wang adalah aktor dan model ganteng yang sangat terkenal di Asia, termasuk di Indonesia, saat ia berperan sebagai Tao Ming Tse dalam serial drama Tiongkok populer, Meteor Garden (2018). Aktor yang juga menjadi idola para cewek ini, lahir pada pada 20 Desember 1998 di Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Namanya kembali populer baru-baru ini setelah ia memerankan drama terbarunya di tahun 2020, berjudul “Ever Night Season 2” di WeTV. Xiao Zhan Dikenal karena senyum cerahnya yang indah, yang membuat hati para cewek penggemarnya meleleh, Xiao Zhan adalah penyanyi dan aktor asal Tiongkok yang dinobatkan sebagai pria paling tampan se-Asia versi TCCAsia. Lahir di Chongqing, Tiongkok pada 5 Oktober 1991, Xiao Zhan juga terkenal sebagai anggota boyband asal Tiongkok X Nine. Sebelum memulai debutnya di industri hiburan, Xiao Zhan belajar desain di Akademi Desain Seni Internasional Modern CTBU (Universitas Teknologi dan Bisnis Chongqing) dan bekerja sebagai desainer grafis dan fotografer. Debut akting dimulainya pada tahun 2016 di drama Super Star Academy, dan lanjut bermain di drama Fights Break Sphere, Shuttle Love Millennium dan Joy of Life, yang baru saja rilis tahun 2020 ini. Tahun ini, Xiao Zhan berada di puncak karir setelah membintangi drama fantasi-sejarah “The Untamed”, Drama yang sukses besar di Tiongkok dan internasional ini, telah membawa Xiao Zhan memenangkan penghargaan sebagai Aktor Populer tahun 2020 di iQiYi Scream Night. Aktor yang sedang naik daun ini, baru saja merampungkan drama terbarunya berjudul “The Oath of Love” di WeTV.