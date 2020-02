SEOUL – Covid -19 atau dikenal dengan virus Korona menyebar dengan cepat di Korea Selatan. Hingga 23 Februari kemarin, sudah ada 602 kasus terkait virus tersebut.

Guna mengantisipasi penyebaran virus, pemerintah Negeri Ginseng mengimbau untuk membatasi penyelenggaraan acara yang dihadiri banyak orang. Sejumlah event dari industri hiburan Korea pun harus dibatalkan, ditunda atau melakukan penyesuaian sesuai aturan pemerintah.

Pertama, pembatalan konferensi pers secara global dari BTS terkait peluncuran album studio terbaru Map of The Soul:7. Big Hit Entertainment, agensi BTS meminta para pewarta dan penggemar tidak hadir ke lokasi. Sebab pelantun ON ini akan melakukan siaran langsung melalui V-Live pada Senin (24/2/2020).

Awalnya, BTS akan menggelar konferensi pers dengan dihadiri awak media terpilih yang telah diundang. Fans pun diizinkan untuk datang ke venue untuk melihat RM cs. Namun dengan datangnya imbauan dari pemerintah, Big Hit pun memutuskan untuk menggelar konferensi pers tanpa wartawan dan menyiarkannya secara langsung lewat YouTube.

Kedua, penundaan perilisan film Time To Hunt yang dibintangi Choi Woo Shik, Lee Je Hoon dan Ahn Jae Hong. Film ini awalnya dijadwalkan tayang pada 26 Februari 2020, namun hingga saat ini belum ada pengumuman kapan Time To Hunt siap diedarkan.

Ketiga, konferensi pers film Innocence yang dibintangi Shin Hye Sun, Bae Jong Ok, dan Heo Joon Ho telah dibatalkan. Acara itu seharusnya dijadwalkan hari ini namun diundur hingga 26 Februari besok. “Setelah mencapai keputusan, kami akan mengumumkan kemungkinan perubahan rilis film dan tanggal konferensi pers,” ujar produser. Baca Juga: Rossa Gantikan Posisi BCL Jadi Juri di Grand Final Indonesian Idol Terakhir, saluran YouTube populer yang digawangi Jang Sung Kyu bertajuk ‘Workman’ juga tidak bisa melakukan syuting untuk kontennya pada 21 Februari lalu. Jang Sung Kyu akan kembali dengan konten baru seminggu lagi, sesuai jadwal pada Jumat pukul 21.00 KST.