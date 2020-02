SEOUL - BTS sukses comeback dengan MV terbaru, ON yang ada di album studio ke-4, Map of Soul: 7. Belum 24 jam rilis, video klip yang rilis di channel Big Hit Labels itu sudah ditonton 33 juta pengguna YouTube.

Kesuksesan lagu ON milik BTS menduduki urutan 3 Trending Topic YouTube. Selain itu, mengutip Soompi, Sabtu (22/2/2020) pencapaian hits RM dkk ini juga mendunia.

ON berada di nomor satu chart Top iTunes di 83 negara. Termasuk diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Italia, Rusia, Jepang hingga Mesir.

Selain lagu tersebut, Album Map of the Soul: 7 berada di peringkat satu chart iTunes Top Album di 91 wilayah. Album ini juga menyapu bersih 20 tangga lagu di Amerika.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ON menjadi single unggulan dari album studio terbaru BTS. Bahkan dalam video klip, Jimin cs ini memboyong 30 pemain marching band dan penari.

Berbeda dengan hits sebelumnya, Boy With Luv yang menjadi title track di mini album Map of the Soul: Persona, ON kali ini menampilkan koreografi yang powerful.

